Генеральный директор «Интера» раскрыл причину продажи Икарди в «ПСЖ»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта раскрыл причину, по которой «нерадзурри» продали форварда Мауро Икарди.

«Продажа Икарди была трудным, но важным решением. Он приносил слишком много проблем в раздевалку.

Решение продать Икарди могло показаться непопулярным, но оно было необходимым и оказалось победным», — сказал функционер в интервью Sport Mediaset.

«Интер», напомним, сначала отправил Икарди в аренду в «ПСЖ». Затем парижане выкупили футболиста летом 2020 года за 50 млн евро.