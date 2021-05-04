Генеральный директор «Интера» раскрыл причину продажи Икарди в «ПСЖ»
22:47
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта раскрыл причину, по которой «нерадзурри» продали форварда Мауро Икарди.
«Продажа Икарди была трудным, но важным решением. Он приносил слишком много проблем в раздевалку.
Решение продать Икарди могло показаться непопулярным, но оно было необходимым и оказалось победным», — сказал функционер в интервью Sport Mediaset.
«Интер», напомним, сначала отправил Икарди в аренду в «ПСЖ». Затем парижане выкупили футболиста летом 2020 года за 50 млн евро.
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