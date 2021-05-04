Стала известна зарплата Жозе Моуринью в «Роме»

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заработает 16 миллионов евро без учета бонусов в своем первом сезоне в римской команде, утверждает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, зарплата 58-летнего португальского специалиста в клубе составит 7,5 миллиона евро за год. Оставшуюся сумму (около 9 миллионов) выплатит «Тоттенхэм».

Ранее, 4 мая, стало известно, что Моуринью подписал контракт с «Ромой» до 30 июня 2024 года. Он приступит к работе в сезоне-2021/22.

19 апреля «Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил об отставке португальца и его тренерского штаба. Моуринью работал в английской команде с ноября 2019 года.

Жозе Моуринью также тренировал «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Интер», «Челси», «Порту» и другие команды.