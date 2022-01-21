Миранчук может остаться в «Аталанте» из-за ухода Шевченко из «Дженоа»

Алексей Миранчук может остаться в «Аталанте»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может остаться в клубе из Бергамо, сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, это связано с отставкой Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа». Напомним, что именно украинский специалист был заинтересован в подписании 26-летнего россиянина.

Также отмечается, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может давать полузащитнику большего игрового времени из-за нестабильной игры хавбека Йосипа Иличича.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.