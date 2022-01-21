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Сегодня, 16:49

Миранчук может остаться в «Аталанте» из-за ухода Шевченко из «Дженоа»

Алексей Миранчук может остаться в «Аталанте»
Карен Саркисян
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может остаться в клубе из Бергамо, сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, это связано с отставкой Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа». Напомним, что именно украинский специалист был заинтересован в подписании 26-летнего россиянина.

Также отмечается, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может давать полузащитнику большего игрового времени из-за нестабильной игры хавбека Йосипа Иличича.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/atalanta-miranchuk-si-allontana-dal-genoa-69701
Алексей Миранчук
Андрей Шевченко
Футбол
ФК Аталанта
ФК Дженоа
Джан Пьеро Гасперини
Йосип Иличич
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Миранчук все еще не дал согласия на переход в «Дженоа»
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И В Н П +/- О
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 Интер 21 15 5 1 51-16 50
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
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 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
7
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
8
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Верона 22 8 6 8 41-37 30
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
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 Специя 22 6 4 12 23-42 22
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
19
 Дженоа 22 1 9 12 20-45 12
20
 Салернитана 21 3 2 16 13-49 10
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38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 19 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 19 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

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