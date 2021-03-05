Гаттузо выгнал Руй с тренировки «Наполи»

Защитник «Наполи» Мариу Руй досрочно покинул тренировку команды, сообщают La Gazzetta dello Sport и другие итальянские СМИ.

По сведениям источника, главный тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо остался недоволен работой 29-летнего португальца на тренировке и отправил игрока домой. Последние три матча Руй провел на скамейке запасных.

В текущем сезоне на счету Руй 26 матчей во всех турнирах, в которых он сделал две голевые передачи и заработал пять желтых карточек.