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Осимен вернулся к тренировкам «Наполи» после потери сознания в матче с «Аталантой»

16:53
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Форвард «Наполи» Виктор Осимен вернулся к полноценным тренировкам команды, сообщает Football Italia.

Нейрохирург Альфредо Буччиеро, который проводил осмотр игрока, сообщил о том, что с клинической точки зрения проблем у игрока нет, а также попросил форварда посвятить следующий гол ему.

22-летний нигериец неудачно упал на последней минуте матча чемпионата Италии с «Аталантой» (2:4) после столкновения с Кристианом Ромеро и ударился затылком о газон. Форвард потерял сознание на несколько минут, после чего его экстренно доставили в больницу.

Осимен в нынешнем сезоне провел 16 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах.

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