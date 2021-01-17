Гаттузо сводил игроков «Наполи» на командный ужин перед матчем с «Фиорентиной»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассказал о специальной подготовке к матчу 18-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (6:0).

«Все выглядело так, будто матч был легким, но это не так. Переломным моментом стал результативный пас Инсинье. После этого у соперника игра разладилась, а мы стали реализовывать каждый шанс.

За два дня до матча я повел ребят поужинать. Они выглядели психологически истощенными. Поэтому было правильно поесть макарон и выпить вместе по бокалу вина.

Если вы играли в футбол, то понимаете, что бывают трения. Но для меня большая честь тренировать этих ребят. И у нас с ними отличные отношения, неважно, кто, что и когда говорит», — цитирует Гаттузо Football Italia со ссылкой на DAZN.