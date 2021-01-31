Гаттузо рассказал, что ему звонили с предложениями от других клубов

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился эмоциями после победы над «Пармой» в матче 20-го тура чемпионата Италии (2:0).

«Меня убивают каждый день. Кажется, будто мы вторые с конца. Некоторая критика в адрес игроков может существовать, но я не читаю прессу, — цитирует Гаттузо Football Italia. — Теперь мы победили, но если я проиграю следующие два матча, мы снова вернемся к этой теме.

С Де Лаурентисом у нас всегда были хорошие отношения, но я не могу отрицать, что за последние 15-20 дней я испытал некоторое разочарование из-за всего, что произошло.

Я не лицемер. Я не позволял себе общаться с другими командами. Мне звонили, но я не соглашался. Я пропустил несколько встреч, потому что я такой человек».