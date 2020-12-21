Гаттузо провел матч с «Лацио» с повязкой на глазу из-за болезни

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо испытывает проблемы со зрением. Именно поэтому был вынужден провести матч 13-го тура Серии А против «Лацио» (0:2) с повязкой на одном глазу, сообщает Football Italia.

Специалист страдает от глазной миастении — заболевание, которое поражает мышцы, контролирующие глаза и веки. Чтобы этого избежать, Гаттузо носил корректирующие очки, а затем повязку на правом глазу. При таком заболевании состояние может периодически обостряться.