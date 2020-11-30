Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (4:0).

«Мы должны играть с такой интенсивностью в каждом матче, с такой атмосферой в автобусе команды, в раздевалке и на протяжении всего матча. Мне понравилось такое отношение ребят. Когда партнер по команде ошибался, они помогали друг другу, аплодировали, а не говорили, чтобы тот пошел куда подальше.

Возможно, я виноват в том, когда я спокойно реагирую, чтобы не нервировать игроков. Теперь я понимаю, что никогда ничего не могу отпустить, и я не могу позволить себе упрощать. Времена изменились», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.