Гасперини заявил, что Иличич хотел покинуть «Аталанту», но не получил никаких предложений
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о ситуации с полузащитником Йосипом Иличичем.
«Он действительно хотел уйти, но затем очень хорошо проявил себя в товарищеских матчах и отлично тренировался. При этом мы сделали его доступным для трансфера, казалось, он может покинуть клуб в ближайшее время. Затем внезапно у него не оказалось не единой возможности уйти, потому что по нему не поступали даже запросы. Если он здесь, то останется игроком «Аталанты». Я дам ему шанс проявить себя, но если он им не воспользуется, играть будут другие», — приводит слова Гасперини Football Italia.
В минувшем сезоне 33-летний Иличич принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 11 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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