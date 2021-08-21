Гасперини заявил, что Иличич хотел покинуть «Аталанту», но не получил никаких предложений

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о ситуации с полузащитником Йосипом Иличичем.

«Он действительно хотел уйти, но затем очень хорошо проявил себя в товарищеских матчах и отлично тренировался. При этом мы сделали его доступным для трансфера, казалось, он может покинуть клуб в ближайшее время. Затем внезапно у него не оказалось не единой возможности уйти, потому что по нему не поступали даже запросы. Если он здесь, то останется игроком «Аталанты». Я дам ему шанс проявить себя, но если он им не воспользуется, играть будут другие», — приводит слова Гасперини Football Italia.

В минувшем сезоне 33-летний Иличич принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 11 результативных передач.