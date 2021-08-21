Влахович достиг соглашения с «Атлетико»

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович достиг соглашения о контракте с «Атлетико». Об этом сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter.

Как отмечается, мадридский клуб предложил за 21-летнего игрока сборной Сербии 75 миллионов фунтом. Как отмечается, переговоры между сторонами продолжаются, однако президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо не хочет продавать Влаховича и намерен поговорить с футболистом.

Ранее Коммиссо уже говорил, что подумает над продажей игрока только в том случае, если за него предложат 100 миллионов евро.

Напомним, что Влаховичем также интересуется «Манчестер Сити». Кроме того, на 21-летнего серба претендует еще и «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне партнер россиянина Александра Кокорина по «Фиорентине» сыграл 37 матчей в серии А, забив 21 мяч и отдав две результативные передачи.