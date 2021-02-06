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Гасперини раскритиковал оборону «Аталанты» в игре с «Торино»

19:43
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в интервью после матча 21-го тура чемпионата Италии с «Торино» (3:3) отметил ошибки своей команды в защите.

«В некоторых моментах мы даже выглядели солидно вдесятером в Милане. Сегодня же мы совершили ошибки, когда матч шел хорошо. Первый тайм закончился со счетом 3:2, хотя «Торино» даже не бил в створ» — приводит Sky Sport слова Гасперини.

«Аталанта» упустила победу, выигрывая 3:0 к 26-й минуте матча. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену на 59-й минуте и один раз пробил в штангу.

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