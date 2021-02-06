«Ювентус» и «Рома» назвали стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандру, Маккенни, Артур, Рабьо, Кьеза, Мората, Роналду.

«Рома»: Пау Лопес, Манчини, Ибаньес, Кумбулла, Карсдорп, Вильяр, Верету, Спинаццола, Кристанте, Мхитарян, Майораль.

Матч состоится 6 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.