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«Ювентус» — «Рома»: стартовые составы команд на матч 21-го тура серии А

19:11
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«Ювентус» и «Рома» назвали стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандру, Маккенни, Артур, Рабьо, Кьеза, Мората, Роналду.

«Рома»: Пау Лопес, Манчини, Ибаньес, Кумбулла, Карсдорп, Вильяр, Верету, Спинаццола, Кристанте, Мхитарян, Майораль.

Матч состоится 6 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

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