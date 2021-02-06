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Криштиану Роналду забил трехсотый гол после 30-летия

20:27
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил 300 голов со своего тридцатого дня рождения.

Португалец на 13-й минуте матча 21-го тура серии А с «Ромой» (1:0, идет первый тайм) левой ногой отправил мяч в правый нижний угол ворот. Этот гол стал трехсотым для бомбардира «Ювентуса» после 30 лет. Вчера, 5 февраля, ему исполнилось 36.

Капитан сборной Португалии ранее выступал за «Спортинг», «Манчестер» Юнайтед" и «Реал». 20 января, в матча за Суперкубок Италии с «Наполи» (2:0) он забил 760-й гол за карьеру и побил рекорд по количеству голов в официальных матчах. Теперь на счету Роналду 763 мяча.

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