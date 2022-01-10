Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Гасперини прокомментировал разгромную победу «Аталанты» в матче с «Удинезе»

00:16
Теги:

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (6:2).

«Это была неделя абсолютной неопределенности — мы не знали, состоится ли матч и когда он пройдет. Но я думаю, что, в конце концов, лучше всего играть. Был риск подумать, что мы играем против молодежной команды, но если вы посмотрите на количество отсутствующих, может быть, у нас даже их было больше. Так происходит у всех команд.

Следующий матч серии А будет встречей высокого уровня. У «Интера» дела идут очень хорошо, у нас хороший момент, несмотря на две неудачи в конце года. Я не думаю о скудетто, но я хочу, чтобы моя команда билась с командой, которая является лучшей на данный момент», — приводит слова Гасперини Sky Sport Itlalia.

«Аталанта» набрала 41 очко и занимает четвертое место. У «Удинезе» 20 очков и 14-я позиция.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 2
Лацио 1
2-й тайм

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 4
Валенсия 1
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома 3
Ювентус 4
Матч завершен

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Бились на равных с великим ЦСКА, обыгрывали команды НХЛ. Русские клубы-призраки, сгинувшие навсегда
Шоп как у людей: как сегодня воруют из магазинов
0
Реклама