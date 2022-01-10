Гасперини прокомментировал разгромную победу «Аталанты» в матче с «Удинезе»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (6:2).

«Это была неделя абсолютной неопределенности — мы не знали, состоится ли матч и когда он пройдет. Но я думаю, что, в конце концов, лучше всего играть. Был риск подумать, что мы играем против молодежной команды, но если вы посмотрите на количество отсутствующих, может быть, у нас даже их было больше. Так происходит у всех команд.

Следующий матч серии А будет встречей высокого уровня. У «Интера» дела идут очень хорошо, у нас хороший момент, несмотря на две неудачи в конце года. Я не думаю о скудетто, но я хочу, чтобы моя команда билась с командой, которая является лучшей на данный момент», — приводит слова Гасперини Sky Sport Itlalia.

«Аталанта» набрала 41 очко и занимает четвертое место. У «Удинезе» 20 очков и 14-я позиция.