Гасперини прокомментировал победу «Аталанты» над «Кальяри»

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини рассказал о победном матче 22-го тура серии А с «Кальяри» (1:0).

Единственный мяч на счету Луиса Муриэля, а голевую передачу колумбийцу отдал российский полузащитник Алексей Миранчук. Этот результативный пас стал первым для россиянина в итальянской команде.

«Это была сложная игра. «Кальяри» физически сильная команда, их сложно обыграть. Во втором тайме мы пытались забить, но нам не хватало качества, — цитирует Гасперини Sky Sports. — Благодая Мюриелю мы забили на 90-й минуте матча. Команда хорошо играет, мы до сих пор боремся в трех турнирах. Как и многие команды, мы потеряли несколько очков на выезде, в этом году сложный чемпионат».

63-летний тренер отметил, что теперь «Аталанта» начнет подготовку к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», который состоится 24 февраля в Бергамо.

«Уже завтра мы будем думать о первой игре Лиги чемпионов, даже несмотря на то, что сначала у нас будет игра чемпионата с «Наполи». Это нормально, чем ближе «Реал», тем больше мы думаем об игре с ними. У них очень сильная команда» — сказал тренер «Аталанты».

После 22 игр в чемпионате Италии «Аталанта» занимает седьмое место с 40 очками.