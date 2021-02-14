Мацуев о критике в адрес Кокорина: «О Бетховене писали, что он бездарен»

Заслуженный артист России, пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал «СЭ» критику нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в итальянской прессе.

14 февраля «Фиорентина» проиграла «Сампдории» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 1:2. 29-летний российский нападающий «фиалок» попал в заявку на игру, но на поле не вышел.

«Пока рано говорить о трансфере как о провале. Мы же не знаем всех тонкостей, которые существуют в команде, — сказал Мацуев «СЭ». — Он только приехал, только начал вливаться в чемпионат, поэтому рановато судить. Мы желаем Кокорину войти в состав, хотя понимаем, что это нелегко. Итальянский чемпионат очень серьезный. Александру придется биться не только за место в составе, но и в каждом матче».

Мацуев порекомендовал не обращать внимание на итальянскую прессу.

«Игорь Шалимов, который в свое время играл в этом чемпионате, как-то в интервью сказал, что с итальянскими журналистами надо держать ухо в остро. Это очень тонкий момент. Сейчас не хочется реагировать на прессу, а хочется ждать, когда Кокорин зацепится за состав. Мало ли что пишут. О Бетховене писали, что он бездарен. Не будем делать преждевременные выводы», — добавил Мацуев.

(Артем Бухаев)