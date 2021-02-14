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Пранделли — о поражении от «Сампдории»: «Допустили две наивные ошибки»

20:46
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Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился впечатлениями от матча 22-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (1:2).

«Сложно давать какие-то комментарии. Мы допустили две наивные ошибки, — приводит слова тренера сайт «фиалок». — И соперник два раза нас наказал. Считаю, что мы не заслуживали поражения, но итог вышел именно таким. Мы должны играть гораздо лучше. И в атаке, и в обороне. Впереди еще много работы».

«Фиорентина» занимает 16-е место в турнирной таблице серии А, находясь в 7 очках от зоны вылета.

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