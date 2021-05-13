Гасперини после победы над «Беневенто» прокомментировал гонку за попадание в топ-4 серии А

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Италии против «Беневенто» (2:0).

«Нам просто нужно понять, против кого мы можем победить. Мы несем ответственность за свою судьбу. Нам надо оставаться приземленными, потому что мы еще ничего не сделали. Мы участвуем в гонке с «Миланом», «Наполи» и «Ювентусом» за попадание в четверку лучших, и только один из нас не достигнет цели. Все может случиться», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

После этого матча «Аталанта» с 75 очками занимает второе место в серии А, у идущего на третьей строчке «Милана» такое же количество очков. Четвертое и пятое места занимают «Наполи» (73) и «Ювентус» (72).