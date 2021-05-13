Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:3).

«Мы позволили «Интеру» выйти в контратаку в первом тайме, и они сразу же забили. Однако наша команда хорошо отреагировала, и мы хорошо провели второй тайм, создав несколько моментов. Результат тяжелый для того, что мы сделали. Команда проявила характер и не прекращала играть и атаковать. Теперь нам надо восстановить свои силы, а затем выиграть в дерби против «Лацио», — приводит слова Фонсеки RomaTV.

«Интер» уже обеспечил себе чемпионство, команда набрала 88 очков. У «Ромы» 58 очков и седьмое место в серии А.