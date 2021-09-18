Симоне Индзаги: «У нас были опасения после игры Лиги чемпионов»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал крупный успех своей команды в матче четвертого тура серии А против «Болоньи» (6:1).
«У нас были опасения после игры Лиги чемпионов с «Реалом». Знаем, что в том матче мы были достойны большего. К счастью, парни использовали верный подход с самого начала игры.
Порой необходимо анализировать матч в отрыве от результата. После игры с мадридцами поздравил своих подопечных. Но также я попросил их больше не упускать столько моментов», — приводит слова Индзаги Football Italia.
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