Гасперини: «Не могу не радоваться ничьей с «Лацио»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (0:0).

«Всегда можно сделать больше, но я не могу не радоваться сегодняшнему результату. Из-за большого количества травмированных многим нашим игрокам пришлось адаптироваться к новым ролям, а по ходу матча мы также потеряли Миранчука. У меня не было ни одного форварда на скамейке. Рад, что в итоге мы справились.

Конечно, в первую очередь приходилось концентрироваться на обороне, но нам удалось создать несколько своих моментов. За годы мы научились адаптироваться к разным ситуациям. На тренировках игроки меняются ролями — защитники играют в атаке, а нападающие отрабатывают в обороне. Это не только весело, но и позволяет футболистам развиваться», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе. На 71-й минуте его заменили из-за повреждения.

После этого матча «Лацио» с 36 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Аталанта» с 43 очками — на четвертой строчке.