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Сегодня, 02:29

Гасперини: «Не могу не радоваться ничьей с «Лацио»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (0:0).

«Всегда можно сделать больше, но я не могу не радоваться сегодняшнему результату. Из-за большого количества травмированных многим нашим игрокам пришлось адаптироваться к новым ролям, а по ходу матча мы также потеряли Миранчука. У меня не было ни одного форварда на скамейке. Рад, что в итоге мы справились.

Конечно, в первую очередь приходилось концентрироваться на обороне, но нам удалось создать несколько своих моментов. За годы мы научились адаптироваться к разным ситуациям. На тренировках игроки меняются ролями — защитники играют в атаке, а нападающие отрабатывают в обороне. Это не только весело, но и позволяет футболистам развиваться», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе. На 71-й минуте его заменили из-за повреждения.

После этого матча «Лацио» с 36 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Аталанта» с 43 очками — на четвертой строчке.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
ФК Аталанта
ФК Лацио
Джан Пьеро Гасперини
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
7
 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
8
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
15
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 21 3 2 16 13-49 10
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38 тур
21.01 22:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.01 17:00
Дженоа – Удинезе
 0 : 0
22.01 20:00
Интер – Венеция
 2 : 1
22.01 22:45
Лацио – Аталанта
 0 : 0
23.01 14:30
Кальяри – Фиорентина
 - : -
23.01 17:00
Наполи – Салернитана
 - : -
23.01 17:00
Специя – Сампдория
 - : -
23.01 17:00
Торино – Сассуоло
 - : -
23.01 20:00
Эмполи – Рома
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23.01 22:45
Милан – Ювентус
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Лацио

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Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
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Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 20 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 20 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 15 1 7
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