Гасперини признался, что у Иличича вновь проблемы с психическим здоровьем

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после матча 23-го тура рассказал о проблемах с психическим здоровьем у нападающего команды Йосипа Иличича.

«Мне всегда очень непросто говорить о такой ситуации, потому что это очень личное, — цитирует специалиста Football Italia. — Могу только сказать, что мы всегда будем близки к нему, потому что эта ситуация выходит за пределы футбола, за пределы профессионализма. Мы знаем его много лет. У нас было много счастливых моментов вместе. Могу сказать, что он абсолютно нормальный человек, очень позитивный, но наше сознание внутри как джунгли.

Даже психиатрам сложно понять, что происходит, что уж говорить о нас. Я просто надеюсь, что он сможет вернуться и вновь открыть для себя радость, играя на поле. Он знает, что как человека мы будем ждать его всегда. Как игрока — не могу сказать. Это очень непредсказуемый и очень деликатный момент".

33-летний словенец в текущем сезоне провел 23 матча за «Аталанту» во всех матчах и забил четыре мяча при пяти голевых передачах. Ранее он страдал от депрессии, из-за чего в 2020 году пропустил ряд матчей.