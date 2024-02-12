Главный тренер «Наполи» рассказал о намерении команды бороться за четвертое место в серии А

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри рассказал о главной цели команды на остаток сезона серии А.

«Наша цель — выиграть как можно больше матчей. Несмотря на проблемы с травмами, сегодня мы показали отличную игру и не заслуживали поражения, хотя в соперниках была одна из лучших команд лиги. Многим из тех, кто опережает нас в таблице, еще предстоит приехать в Неаполь, поэтому я уверен, что мы будем бороться как минимум за четвертое место», — цитирует тренера DAZN.

«Наполи» занимает девятое место в таблице серии А с 35 очками. Отставание от идущей четвертой «Аталанты» составляет 7 очков.