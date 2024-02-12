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12 февраля, 14:15

Миранчук: первая желтая карточка в «Аталанте» и хорошие оценки за матч с «Дженоа»

Миранчук получил хорошие оценки за матч с «Дженоа»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В воскресенье, 11 февраля, «Аталанта» разгромила на выезде «Дженоа» (4:1) в матче 24-го тура серии А. Российский футболист гостей Алексей Миранчук вышел на замену на 57-й минуте вместо Шарля де Кетеларе. Наш легионер принял участие в третьей голевой атаке своей команды, а затем отдал результативную передачу на Эль-Билаля Туре. В добавленное ко второму тайму время хавбек получил предупреждение за затяжку игры при подаче углового. Это первая желтая карточка Миранчука в составе клуба из Бергамо.

Издание La Gazzetta dello Sport поставило Алексею оценку 6,5, дав краткий комментарий: «Пригодился, когда «Аталанта» сделала счет 4:1».

Оценка от Tuttosport — 6,0: «Вышел на поле с нужным настроем».

Corriere dello Sport — 6,5.

Алексей Миранчук. Крутое выступление Миранчука в Генуе. Вышел со скамейки и поучаствовал в двух голах

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Дженоа
2
1
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 23 19 3 1 55-12 60
2
 Ювентус 24 16 5 3 36-15 53
3
 Милан 24 16 4 4 47-27 52
4
 Аталанта 23 13 3 7 44-23 42
5
 Болонья 23 10 9 4 33-22 39
6
 Рома 24 11 5 8 42-30 38
7
 Лацио 23 11 4 8 28-24 37
8
 Фиорентина 23 11 4 8 36-26 37
9
 Наполи 23 10 5 8 32-27 35
10
 Торино 23 8 9 6 21-20 33
11
 Монца 24 7 9 8 21-28 30
12
 Дженоа 24 7 8 9 25-30 29
13
 Лечче 24 5 9 10 24-37 24
14
 Фрозиноне 24 6 5 13 32-49 23
15
 Удинезе 24 3 13 8 24-37 22
16
 Эмполи 24 5 6 13 18-37 21
17
 Сассуоло 23 5 5 13 29-42 20
18
 Верона 24 4 7 13 21-32 19
19
 Кальяри 24 4 6 14 22-45 18
20
 Салернитана 24 2 7 15 20-47 13
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9.02 22:45
Салернитана – Эмполи
 1 : 3
10.02 17:00
Кальяри – Лацио
 1 : 3
10.02 20:00
Рома – Интер
 2 : 4
10.02 22:45
Сассуоло – Торино
 1 : 1
11.02 14:30
Фиорентина – Фрозиноне
 5 : 1
11.02 17:00
Болонья – Лечче
 4 : 0
11.02 17:00
Монца – Верона
 0 : 0
11.02 20:00
Дженоа – Аталанта
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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 11
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
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Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

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Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

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Даниэль Болока

Сассуоло

 19 1 4
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