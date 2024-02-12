Миранчук: первая желтая карточка в «Аталанте» и хорошие оценки за матч с «Дженоа»

В воскресенье, 11 февраля, «Аталанта» разгромила на выезде «Дженоа» (4:1) в матче 24-го тура серии А. Российский футболист гостей Алексей Миранчук вышел на замену на 57-й минуте вместо Шарля де Кетеларе. Наш легионер принял участие в третьей голевой атаке своей команды, а затем отдал результативную передачу на Эль-Билаля Туре. В добавленное ко второму тайму время хавбек получил предупреждение за затяжку игры при подаче углового. Это первая желтая карточка Миранчука в составе клуба из Бергамо.

Издание La Gazzetta dello Sport поставило Алексею оценку 6,5, дав краткий комментарий: «Пригодился, когда «Аталанта» сделала счет 4:1».

Оценка от Tuttosport — 6,0: «Вышел на поле с нужным настроем».

Corriere dello Sport — 6,5.