Гасперини: «Амбиции «Аталанты» возросли за пять лет, мы находимся на одном из топ-уровней Италии»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (3:2).

«Это был тяжелый вечер, все наши конкуренты выиграли, а оставались только мы. Мы много рисковали, но, по сути, таблица остается такой, какой она была утром, а осталось сыграть на один тур меньше. Теперь у нас начинается довольно примечательная неделя. «Фиорентина» очень старалась, они были очень агрессивны и решительны. Мы сделали все возможное, чтобы вновь забить после счета 2:2.

Наши амбиции возросли, за пять лет они растут от уровня к уровню. Не будем скрывать, что, учитывая стабильность наших результатов, мы находимся на одном из топ-уровней. Не самый топ, потому что у «Ювентуса» и «Интера» есть нечто большее, но клубы, с которыми мы сражаемся, имеют очень большие бюджеты, с которыми мы не можем конкурировать на трансферном рынке. Например, мы не можем подписать Ромелу Лукаку или Виктора Осимена. Я думаю, что это излишне предполагать, что «Аталанта» должна начать сезон в борьбе Скудетто», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену в концовке второго тайма. Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропускал эту встречу.

«Аталанта» набрала 61 очко и поднялась в таблице серии А на 4-е место. «Фиорентина» с 30 очками занимает 16-ю позицию.