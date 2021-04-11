«Аталанта» в гостях победила «Фиорентину». Миранчук вышел в концовке матча, Кокорин пропускал игру

«Фиорентина» принимала «Аталанту» в матче 30-го тура чемпионата Италии. Команда из Бергамо одержала победу со счетом 3:2.

В составе «Аталанты» дубль в первом тайме сделал нападающий Дуван Сапата. Во второй половине своим дублем за «Фиорентину» ответил Душан Влахович, но исход встречи решил точный удар с пенальти Йосипа Иличича.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену в концовке второго тайма. Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропускал эту встречу.

«Аталанта» набрала 61 очко и поднялась в таблице серии А на 4-е место. «Фиорентина» с 30 очками занимает 16-ю позицию.

Чемпионат Италии. Серия А

30-й тур

«Фиорентина» — «Аталанта» — 2:3 (0:2)

Голы: Сапата, 13 (0:1). Сапата, 40 (0:2). Влахович, 57 (1:2). Влахович, 66 (2:2). Иличич, 70 — с пенальти (2:3).

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццела, Мартинес Куарта (Венути, 77), Касерес, Амрабат (Валеро, 71), Кастровилли (Эйсерик, 71), Бонавентура (Кальехон, 77), Бираги, Влахович, Куаме.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро (Джимсити, 46), Паломино, Малиновский (Иличич, 64), де Рон, Фройлер, Пашалич, Гозенс, Муриэль (Мехле, 63), Сапата (Миранчук, 87).

Предупреждения: Ромеро, 23. Пеццела, 32. Амрабат, 53. Миленкович, 72.

Судья: Сакки (Италия).

11 апреля. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».