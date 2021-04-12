Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о будущем полузащитника Йосипа Иличича в команде после матча 30-го тура серии А против «Фиорентины» (3:2).

«Иличич — отличный игрок. Я не знаю, что будет в следующем сезоне. Сейчас он играет за нас с большим энтузиазмом и голодом. Иногда он играет хорошо, иногда — нет, но мы его очень любим и будем бороться, прежде чем его отпустим. Он один из нас, это очень сильная команда, и между ними существует большая любовь. Если он немного не поиграет, это только повысит его мотивацию для следующих матчей», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

В матче с «Фиорентиной» 33-летний словенец вышел на 63-й минуте и стал автором победного гола, реализовав пенальти.

«Аталанта» набрала 61 очко и поднялась в таблице серии А на 4-е место. «Фиорентина» с 30 очками занимает 16-ю позицию.