Ибрагимович объяснил суть своей претензии к Леброну Джеймсу

Футболист «Милана» Златан Ибрагимович объяснил, чем ему не понравилась активная политическая позиция баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Политика разделяет мир, а спорт объединяет. Футбол объединяет спортсменов по всему миру, мы занимаемся своим делом, чтоб объединять людей, в этом и заключалось мое послание. Спортсмены должны быть спортсменами, а политики политиками», — приводит слова Ибрагимовича Sports Center.

Ранее шведский форвард раскритиковал Джеймса за его политические высказвания и посоветовал «делать то, в чем он хорош».