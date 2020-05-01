Гаэтано Кастровилли: «Для меня было бы мечтой стать иконой «Фиорентины»

Полузащитник «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли поделился мнением о выступлении за флорентийский клуб.

— Замечательно иметь уважение со стороны президентов клуба, — приводит слова Кастровилли Corriere dello Sport. — Они заставили меня чувствовать себя очень близким к ним с первого дня, это было видно по продлению моего контракта до 2024 года. Для меня было бы мечтой стать иконой «Фиорентины».

В нынешнем сезоне хавбек провел за «Фиорентину» 26 матчей, отметившись 3 голами и 2 передачами.