Влахович: «Смотрю на Холанна, пытаюсь понять, как он двигается, как завершает атаки»

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович прокомментировал сравнение с форвардом «Боруссии» Эрлином Холанном.

«Я буду самонадеян, но с упорным трудом и в здравом уме я тоже смогу достичь его уровня. Я смотрю на него, пытаюсь понять, как он двигается, как завершает атаки. Но затем я сосредотачиваюсь на своих сильных и слабых сторонах. Для меня нехорошо быть выше 190 см и не забивать головой.

Не люблю говорить о контракте, потому что мы не находимся в хорошем положении в серии А. Комиссо сделает все, чтобы поднять команду, потому что он амбициозен. Летом посмотрим, я открыт для любого разговора», – приводит слова Влаховича La Repubblica.

В текущем сезоне Влахович провел за флорентийский клуб 31 матч во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 2 результативные передачи. Контракт форварда с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.