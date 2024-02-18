Голы Азмуна и Паредеса помогли «Роме» разгромить «Фрозиноне»

«Рома» на выезде обыграла «Фрозиноне» в матче 25-го тура итальянской серии А — 3:0.

За римлян отличились два экс-игрока «Зенита». На 71-й минуте забил Сердар Азмун, а на 81-й Леандро Паредес реализовал пенальти. Еще один гол на счету Дина Хейсена, который открыл счет на 38-й минуте.

«Рома» (41 очко) занимает шестое место в серии А. «Фрозиноне» (23) идет 15-м в турнирной таблице.