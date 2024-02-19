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«Милан» в меньшинстве проиграл «Монце», пропустив два гола в добавленное время

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

«Милан» на выезде проиграл «Монце» в матче 25-го тура чемпионата Италии — 4:2.

После первого тайма хозяева вели со счетом 2:0 — отличились Маттео Пессина и Дани Мота.

На 53-й минуте «Милан» остался в меньшинстве: красную карточку за грубый фол получил форвард гостей Лука Йович. На 65-й минуте Оливье Жиру отыграл один гол, а на 88-й минуте Кристиан Пулишич сравнял счет.

Несмотря на это, «Милан» не спасся от поражения: на 90-й минуте отличился полузащитник «Монцы» Уоррен Бондо, а на 90+5-й минуте — форвард хозяев Лоренцо Коломбо.

«Милан» остается на третьем месте в турнирной таблице серии А с 52 очками. «Монца» идет 11-й с 33 очками.

Италия. Серия А. 25-й тур
18 февр, 22:45. U-Power Stadium (Монца)
Монца
4:2
Милан

Футбол
ФК Милан
ФК Монца
10
0
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 24 20 3 1 59-12 63
2
 Ювентус 25 16 6 3 38-17 54
3
 Милан 25 16 4 5 49-31 52
4
 Болонья 25 12 9 4 37-23 45
5
 Аталанта 24 14 3 7 47-23 45
6
 Рома 25 12 5 8 45-30 41
7
 Фиорентина 25 11 5 9 37-29 38
8
 Лацио 24 11 4 9 29-26 37
9
 Торино 24 9 9 6 23-20 36
10
 Наполи 24 10 6 8 33-28 36
11
 Монца 25 8 9 8 25-30 33
12
 Дженоа 25 7 9 9 26-31 30
13
 Лечче 25 5 9 11 24-39 24
14
 Удинезе 25 3 14 8 25-38 23
15
 Фрозиноне 25 6 5 14 32-52 23
16
 Эмполи 25 5 7 13 19-38 22
17
 Сассуоло 24 5 5 14 29-45 20
18
 Верона 25 4 8 13 23-34 20
19
 Кальяри 25 4 7 14 23-46 19
20
 Салернитана 25 2 7 16 20-51 13
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Рома – Верона
 2 : 1
20.01 22:45
Удинезе – Милан
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21.01 14:30
Фрозиноне – Кальяри
 3 : 1
21.01 17:00
Эмполи – Монца
 3 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Дженоа
 1 : 2
21.01 22:45
Лечче – Ювентус
 0 : 3
14.02 21:00
Болонья – Фиорентина
 2 : 0
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Торино – Лацио
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Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

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П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 23 1 3
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Ламек Банда

Лечче

 16 1 4
Даниэль Болока

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Сассуоло

 20 1 4
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