«Милан» в меньшинстве проиграл «Монце», пропустив два гола в добавленное время

«Милан» на выезде проиграл «Монце» в матче 25-го тура чемпионата Италии — 4:2.

После первого тайма хозяева вели со счетом 2:0 — отличились Маттео Пессина и Дани Мота.

На 53-й минуте «Милан» остался в меньшинстве: красную карточку за грубый фол получил форвард гостей Лука Йович. На 65-й минуте Оливье Жиру отыграл один гол, а на 88-й минуте Кристиан Пулишич сравнял счет.

Несмотря на это, «Милан» не спасся от поражения: на 90-й минуте отличился полузащитник «Монцы» Уоррен Бондо, а на 90+5-й минуте — форвард хозяев Лоренцо Коломбо.

«Милан» остается на третьем месте в турнирной таблице серии А с 52 очками. «Монца» идет 11-й с 33 очками.