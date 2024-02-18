Петр Чех назвал лучших вратарей в истории футбола

Бывший голкипер и технический директор «Челси» Петр Чех рассказал, что думает о лучших вратарях в истории мирового футбола.

«Я бы точно включил в тройку Джанлуиджи Буффона. Определенно назвал бы и Нойера. Остановлюсь также на Петере Шмейхеле», — цитирует Чеха Daily Mail.

В 2006 году Буффон выиграл чемпионат мира с Италией, Нойер стал победителем мундиаля в составе сборной Германии в 2014 году.

Шмейхель становился чемпионом Европы в составе Дании в 1992 году.

Петр Чех завершил карьеру футболиста в 2019 году. Помимо «Арсенала» и «Челси», он выступал за «Хмел», «Спарту» и «Ренн». За карьеру футболиста голкипер четыре раза выиграл чемпионат Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

После ухода из футбола Чех выступал за хоккейные «Гилдфорд» и «Челмсфорд», которые играют во втором по силе британском дивизионе.