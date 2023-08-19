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Сегодня, 18:00

«Фрозиноне» — «Наполи»: прямая трансляция матча серии А

Матч «Фрозиноне» — «Наполи» пройдет 19 августа
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ФК «Наполи».
Фото Reuters

В субботу, 19 августа, «Фрозиноне» на своем поле примет «Наполи» в рамках 1-го тура Серии А — 2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «Бенито Стирпе». Начало — в 19:30 по московскому времени.

Формальные события игры будут доступны в матч-центре «Фрозиноне» — «Наполи».

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Также за играми Серии А сезона 2023 / 2024 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск. Эфир стартует в 19:25 по московскому времени.

Италия. Серия А. 1-й тур
19 авг, 19:30. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
Наполи

Матч будет судить бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро, ассистентами станут Дарио Чеккони и Филиппо Берчильи. Резервным судьей назначен Федерико Ла Пенна.

«Наполи» является действующим чемпионом Италии. «Фрозиноне», в свою очередь, вернулось в Серию А спустя четыре года. В составе «Наполи» точно не будет Хвичи Кварацхелии. Полузащитник неаполитанцев и сборной Грузии по футболу пропустит матч 1-го тура Серии А из-за повреждения.

Полный календарь чемпионата Италии и турнирная таблица серии А сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Италия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024

Футбол
ФК Наполи
ФК Фрозиноне
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Умер рекордсмен серии А по количеству проведенных матчей в качестве главного тренера Маццоне
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
2
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
3
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
4
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
5
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
17
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
19
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
20
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
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19.08 19:30
Эмполи – Верона
 - : -
19.08 19:30
Фрозиноне – Наполи
 - : -
19.08 21:45
Дженоа – Фиорентина
 - : -
19.08 21:45
Интер – Монца
 - : -
20.08 19:30
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 - : -
20.08 19:30
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20.08 21:45
Лечче – Лацио
 - : -
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