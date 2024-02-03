«Эмполи» и «Дженоа» сыграли вничью, «Монца» и «Удинезе» не забили голов в матчах серии А

Завершились два матча 23-го тура чемпионата Италии.

В этих встречах «Эмполи» дома сыграл вничью с «Дженоа» (0:0), «Удинезе» и «Монца» тоже не выявили победителя (0:0).

«Дженоа» в турнирной таблице серии А занимает 11-е место с 29 очками, «Монца» — 12-я (29), «Удинезе» — 16-й (19), а «Эмполи» — 19-й (18).