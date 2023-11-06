Азмун прокомментировал свой дебютный гол за «Рому»

Форвард «Ромы» Сердар Азмун рассказал, что думает о дебютном голе за римский клуб. Иранец отметился матче 11-го тура чемпионата Италии с «Лечче» (2:1).

«Мой дебютный мяч? Это невероятное чувство. Очень долго ждал этого момента. Я много работал, чтобы попасть сюда. Посвятил этот мяч своей семье: моим родителям и супруге», — передает слова нападающего пресс-служба.

Азмун перешел в «Рому» из «Байера» на правах аренды. Срок контракта истекает летом 2024 года.

В этом сезоне серии А форвард провел шесть матчей, отметившись одним забитым мячом.