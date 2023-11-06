Азмун прокомментировал свой дебютный гол за «Рому»
Форвард «Ромы» Сердар Азмун рассказал, что думает о дебютном голе за римский клуб. Иранец отметился матче 11-го тура чемпионата Италии с «Лечче» (2:1).
«Мой дебютный мяч? Это невероятное чувство. Очень долго ждал этого момента. Я много работал, чтобы попасть сюда. Посвятил этот мяч своей семье: моим родителям и супруге», — передает слова нападающего пресс-служба.
Азмун перешел в «Рому» из «Байера» на правах аренды. Срок контракта истекает летом 2024 года.
В этом сезоне серии А форвард провел шесть матчей, отметившись одним забитым мячом.
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|
|И
|В
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|+/-
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|
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|Интер
|11
|9
|1
|1
|27-6
|28
|
2
|Ювентус
|11
|8
|2
|1
|17-6
|26
|
3
|Милан
|11
|7
|1
|3
|18-12
|22
|
4
|Наполи
|11
|6
|3
|2
|24-12
|21
|
5
|Аталанта
|11
|6
|1
|4
|19-10
|19
|
6
|Болонья
|11
|4
|6
|1
|12-8
|18
|
7
|Рома
|11
|5
|2
|4
|22-14
|17
|
8
|Фиорентина
|11
|5
|2
|4
|18-15
|17
|
9
|Монца
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
10
|Лацио
|11
|5
|1
|5
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|16
|
11
|Лечче
|11
|3
|4
|4
|11-14
|13
|
12
|Фрозиноне
|10
|3
|3
|4
|15-17
|12
|
13
|Торино
|10
|3
|3
|4
|7-12
|12
|
14
|Сассуоло
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
15
|Дженоа
|11
|3
|2
|6
|12-16
|11
|
16
|Удинезе
|11
|1
|7
|3
|7-14
|10
|
17
|Кальяри
|11
|2
|3
|6
|11-22
|9
|
18
|Верона
|11
|2
|2
|7
|7-15
|8
|
19
|Эмполи
|10
|2
|1
|7
|3-19
|7
|
20
|Салернитана
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|4
|7
|6-22
|4
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38 тур
|3.11
|22:45
|
Болонья – Лацио
|1 : 0
|4.11
|17:00
|
Салернитана – Наполи
|0 : 2
|4.11
|20:00
|
Аталанта – Интер
|1 : 2
|4.11
|22:45
|
Милан – Удинезе
|0 : 1
|5.11
|14:30
|
Верона – Монца
|1 : 3
|5.11
|17:00
|
Кальяри – Дженоа
|2 : 1
|5.11
|20:00
|
Рома – Лечче
|2 : 1
|5.11
|22:45
|
Фиорентина – Ювентус
|0 : 1
|6.11
|20:30
|
Фрозиноне – Эмполи
|- : -
|6.11
|22:45
|
Торино – Сассуоло
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|9
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|8
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|9
|1
|1
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