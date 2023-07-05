Фраттези перейдет в «Интер» на замену Брозовичу

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези перейдет в «Интер». Как сообщает на своей странице в Twitter журналист Фабрицио Романо, клубы достигли устной договоренности по переходу 23-летнего итальянца.

Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. С миланским клубом футболист заключит пятилетний контракт, который был уже согласован несколько недель назад.

В сезоне-2022/23 Фраттези сыграл 37 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.