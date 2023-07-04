Защитник «Аталанты» Демираль может перейти в «Интер»

«Интер» проявляет активный интерес к защитнику «Аталанты» Мериху Демиралю, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний турецкий футболист находится в шорт-листе «нерадзурри».

Сообщается, что «Интер» уже ведет переговоры с «Аталантой» по возможному трансферу игрока.

В прошедшем сезоне он сыграл 28 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, в которых забил 1 гол.