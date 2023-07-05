Милинкович-Савич хочет перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич рассчитывает продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы. 28-летний серб надеется, что переговоры по переходу в туринский клуб возобновятся в ближайшее время.

Ранее игроком также интересовались «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Милан».

В сезоне-2022/23 Милинкович-Савич провел 36 матчей в серии А, забив 9 голов и сделав 8 голевых передач.