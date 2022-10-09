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9 октября, 17:32

Рибери о «Золотом мяче» — 2013: «Большой шрам, но мы забыли»

Рибери вспомнил итоги голосования за «Золотой-мяч» в 2013 году
Руслан Минаев
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Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери вспомнил итоги розыгрыша «Золотого мяча» 2013 года.

Тогда француз занял третье место, уступив Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Изначально голосование должно было закончиться 15 ноября, но затем ФИФА продлила его до 29-го числа.

«Большой шрам, но со временем мы [про это] забыли», — цитирует Рибери Telefoot.

Ранее сообщалось, что 39-летний полузащитник может объявить о завершении карьеры.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Франк Рибери
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