Рибери о «Золотом мяче» — 2013: «Большой шрам, но мы забыли»
Рибери вспомнил итоги голосования за «Золотой-мяч» в 2013 году
Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери вспомнил итоги розыгрыша «Золотого мяча» 2013 года.
Тогда француз занял третье место, уступив Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Изначально голосование должно было закончиться 15 ноября, но затем ФИФА продлила его до 29-го числа.
«Большой шрам, но со временем мы [про это] забыли», — цитирует Рибери Telefoot.
Ранее сообщалось, что 39-летний полузащитник может объявить о завершении карьеры.
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|
16
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|7
|
17
|Болонья
|10
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|4
|5
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|
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|16:00
|
Эмполи – Монца
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|15.10
|19:00
|
Торино – Ювентус
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|15.10
|21:45
|
Аталанта – Сассуоло
|2 : 1
|16.10
|13:30
|
Интер – Салернитана
|2 : 0
|16.10
|16:00
|
Лацио – Удинезе
|0 : 0
|16.10
|16:00
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Специя – Кремонезе
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|16.10
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|
Верона – Милан
|1 : 2
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|17.10
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|
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