Рибери вспомнил итоги голосования за «Золотой-мяч» в 2013 году

Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери вспомнил итоги розыгрыша «Золотого мяча» 2013 года.

Тогда француз занял третье место, уступив Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Изначально голосование должно было закончиться 15 ноября, но затем ФИФА продлила его до 29-го числа.

«Большой шрам, но со временем мы [про это] забыли», — цитирует Рибери Telefoot.

Ранее сообщалось, что 39-летний полузащитник может объявить о завершении карьеры.