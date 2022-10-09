Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

9 октября, 17:18

Манчини — о результатах жеребьевки Евро-2024: «Группа кажется мне проходимой»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал итоги жеребьевки квалификации Евро-2024.

«Я был уверен, что у нас в группе будет сборная Англии или Франции. Группа кажется мне проходимой. Матчи будут непростые, но нужно играть. Мы хорошо знаем друг друга с Саутгейтом. Поражение от Македонии? Это была одна из тех игр, которые иногда случаются», — приводит Eurosport слова Манчини.

Сборная Италии сыграет в отборочной группе C с Англией, Украиной, Северной Македонией и Мальтой.

Матчи квалификации чемпионата Европы-2024 начнутся 23-25 марта 2023-го, а завершатся 26 марта 2024 года.

Роберто Манчини
Футбол
Сборная Италии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
2
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Евро-2024: жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы
«Спартак» — «Крылья Советов»: гости сравняли счет
Жеребьевка Евро-2024: Италия опять встретится с Англией. Почему не сыграет Россия
Евро 2024, жеребьевка отбора: Нидерланды и Франция в одной группе, Италия и Англия — в другой. Онлайн
Итоги жеребьевки отбора Евро-2024: Италия и Англия в одной группе, Франция и Нидерланды в другой
Жеребьевка отбора Евро-2024: во сколько начало и где смотреть трансляцию
Евро-2024: корзины жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торино» ушел от поражения в матче с «Эмполи», гол Миранчука не засчитали

Рибери о «Золотом мяче» — 2013: «Большой шрам, но мы забыли»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 10 8 2 0 25-9 26
2
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
4
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
5
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
12
 Салернитана 10 2 4 4 12-16 10
13
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
14
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.10 16:00
Эмполи – Монца
 1 : 0
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 1
15.10 21:45
Аталанта – Сассуоло
 2 : 1
16.10 13:30
Интер – Салернитана
 2 : 0
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 0 : 0
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 2 : 2
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 3 : 2
16.10 21:45
Верона – Милан
 1 : 2
17.10 19:30
Сампдория – Рома
 - : -
17.10 21:45
Лечче – Фиорентина
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 6
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 8 1 3
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 2 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости