Форвард «Штутгарта» Калайджич близок к переходу в «Милан»

Нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич близок к переходу в «Милан», сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство итальянского клуба провело переговоры с агентом 23-летнего австрийца и хочет купить футболиста в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Калайджич провел 36 матчей за «Штутгарт», на его счету 17 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.