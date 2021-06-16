Форвард «Штутгарта» Калайджич близок к переходу в «Милан»
10:36
Нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич близок к переходу в «Милан», сообщает Calciomercato.
По информации источника, руководство итальянского клуба провело переговоры с агентом 23-летнего австрийца и хочет купить футболиста в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Калайджич провел 36 матчей за «Штутгарт», на его счету 17 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/milan-incontro-in-sede-con-gli-agenti-di-kalajdzic-42120
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