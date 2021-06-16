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«Интер» интересуется защитником ПСВ Дюмфрисом

14:59
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Защитник ПСВ Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Voetbal International.

По информации источника, итальянский клуб проявляет интерес к 25-летнему голландцу и может купить его в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Дюмфрис провел 41 матч за ПСВ, на его счету 4 гола и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро. 4 июня сообщалось, что игроком интересуется «Эвертон».

Дополнительная информация:

https://www.vi.nl/nieuws/internazionale-heeft-dumfries-ook-op-de-radar

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