«Интер» интересуется защитником ПСВ Дюмфрисом
14:59
Защитник ПСВ Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Voetbal International.
По информации источника, итальянский клуб проявляет интерес к 25-летнему голландцу и может купить его в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Дюмфрис провел 41 матч за ПСВ, на его счету 4 гола и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро. 4 июня сообщалось, что игроком интересуется «Эвертон».
Дополнительная информация:
https://www.vi.nl/nieuws/internazionale-heeft-dumfries-ook-op-de-radar
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