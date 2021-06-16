«Рома» хочет продлить контракт с Пеллегрини до 2025 года

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Никола Скира.

По сведениям источника, руководство римского клуба хочет сохранить 24-летнего итальянца и готово предложить игроку контракт до 2025 года с зарплатой в 3 миллиона евро. Текущее соглашение рассчитано до июня 2022 года.

В сезоне-2020/21 Пеллегрини провел 47 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 40 миллионов евро.