«Рома» хочет продлить контракт с Пеллегрини до 2025 года
07:58
Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Никола Скира.
По сведениям источника, руководство римского клуба хочет сохранить 24-летнего итальянца и готово предложить игроку контракт до 2025 года с зарплатой в 3 миллиона евро. Текущее соглашение рассчитано до июня 2022 года.
В сезоне-2020/21 Пеллегрини провел 47 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 40 миллионов евро.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю