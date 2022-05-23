Форвард «Милана» Рафаэл Леау стал MVP сезона в серии А

Форвард «Милана» Рафаэл Леау стал самым ценным игроком (MVP) сезона-2021/22 в серии А, говорится на официальном сайте лиги.

«Леау является одним из символов «Милана» как чемпиона Италии. Этот футболист всегда может выдать отличное зрелище. Футбольный азарт, непредсказуемость, спортивная сила и техника на скорости уже сделали его лучшим игроком и одним из самых ярких талантов на международном уровне», — сказал гендиректор серии А Луиджи Де Сьерво.

В сезоне-2021/22 22-летний португалец провел за «Милан» 34 матча в серии А, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. По итогам сезона миланский клуб стал чемпионом Италии, обойдя «Интер» на 2 очка.