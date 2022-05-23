Стефано Пиоли признан лучшим тренером серии А сезона-2021/22

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли стал лучшим тренером сезона-2021/22 в чемпионате Италии, сообщается на официальном сайте лиги.

«Стефано Пиоли был лидером «Милана», который после 11 сезонов вернулся, чтобы выиграть серию А. Заслуга Пиоли в триумфе «Милана» очевидна», — сказал гендиректор лиги Луиджи Де Сьерво.

«Милан» стал чемпионом впервые за 11 лет. Последний раз клуб выигрывал серию А в сезоне-2010/11.

Для главного тренера Стефано Пиоли это первый трофей в тренерской карьере. 56-летний специалист возглавляет «Милан» с 2019 года.