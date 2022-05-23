Симоне Индзаги: «Поздравляю «Милан», но горжусь «Интером»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поздравил «Милан» с победой в чемпионате Италии.

«Поздравляю свою команду с отличным сезоном, который мог бы стать экстраординарным в случае победы в чемпионате. Я поздравляю «Милан» с тем, что он набрал 86 очков, но также поздравляю и нас, потому что 84 — это не то, к чему можно придираться. Я горжусь этой командой, мы добились больших успехов, как и «Милан», — цитирует Индзаги Football Italia.

«Милан» стал чемпионом впервые за 11 лет. Последний раз клуб выигрывал серию А в сезоне-2010/11.

Для главного тренера Стефано Пиоли это первый трофей в тренерской карьере. 56-летний специалист возглавляет «Милан» с 2019 года.