Форвард «Милана» Ибрагимович признался, что скучает по семье

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что в Италии скучает по жене и детям.

— Это так. Я больше не могу терпеть, меня это измучило, — цитирует Ибрагиовича Corriere della Sera. — Я очень хочу остаться с сыновьями и супругой, которые живут в Швеции.

Я пробовал летать туда время от времени. Но наш тренер Пиоли сказал, что этого не стоит делать. Что в Миланелло у меня тоже семья. Но в Швеции у меня два парня, а тут их 25 (одноклубников). Я им нужен.

Ранее сообщалось, что из-за травмы 39-летний швед занимается отдельно от команды. В сезоне-2020/21 Ибрагимович провел 10 матчей за «Милан», на его счету 11 голов и 2 результативных передачи.