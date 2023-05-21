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«Лацио» обыграл «Удинезе» в матче серии А

Мария Гусева
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«Лацио» обыграл «Удинезе» в матче серии А.
Фото Reuters

«Лацио» на выезде обыграл «Удинезе» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором единственного забитого гола стал нападающий Чиро Иммобиле, отличившийся на 61-й минуте.

«Лацио» занимает 3-е место в турнирной таблице серии А, набрав 68 очков. «Удинезе» располагается на 12-й строчке — 46 очков.

Италия. Серия А. 36-й тур
21 мая, 21:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
0:1
Лацио

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Футбол
ФК Лацио
ФК Удинезе
серия А
0
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«Наполи» в большинстве обыграл «Интер»

Серия А, 36-й тур: «Интер» проиграл «Наполи», «Торино» и «Фиорентина» сыграли вничью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Ювентус 35 21 6 8 54-28 69
3
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
4
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
5
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
6
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
7
 Рома 35 17 8 10 45-33 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 35 9 12 14 32-45 39
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 36 6 13 17 30-56 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 36 3 9 24 22-67 18
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19.05 21:45
Сассуоло – Монца
 1 : 2
20.05 16:00
Кремонезе – Болонья
 1 : 5
20.05 19:00
Аталанта – Верона
 3 : 1
20.05 21:45
Милан – Сампдория
 5 : 1
21.05 13:30
Лечче – Специя
 0 : 0
21.05 16:00
Торино – Фиорентина
 1 : 1
21.05 19:00
Наполи – Интер
 3 : 1
21.05 21:45
Удинезе – Лацио
 0 : 1
22.05 19:30
Рома – Салернитана
 - : -
22.05 21:45
Эмполи – Ювентус
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 21 1 6
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 31 1 6
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