«Лацио» обыграл «Удинезе» в матче серии А

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«Лацио» на выезде обыграл «Удинезе» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором единственного забитого гола стал нападающий Чиро Иммобиле, отличившийся на 61-й минуте.

«Лацио» занимает 3-е место в турнирной таблице серии А, набрав 68 очков. «Удинезе» располагается на 12-й строчке — 46 очков.